"Wesley corre, Angelino quasi. E Bailey tornerà a piccole dosi. La Roma ieri ha ripreso ad allenarsi a Trigoria, in vista del big match con’Inter, sotto gli occhi di Ranieri e il ds Massara. Gasperini ha potuto contare sui primi giocatori rientrati dalle nazionali tra cui Koné, Tsimikas e Dovbyk. Il tecnico ha riabbracciato pure Wesley, tornato in gruppo dopo aver rinunciato alla convocazione col Brasile per una contusione alla caviglia.

Oggi sarà a disposizione anche Angelino che ieri ha svolto lavoro in palestra per i postumi dell’influenza. Allenamento individuale, invece, per Bailey. La visita di controllo ha dato esito positivo, ma la parola d’ordine è prudenza soprattutto ora che c’è abbondanza sulla trequarti, dove Dybala e Pellegrini si contendono il posto al fianco di Soulè. Bailey è fermo dal 21 agosto per una lesione al retto femorale destro e probabilmente sarà arruolabile nella sfida di EL col Viktoria Plzen del 23 ottobre", scrive La Gazzetta dello Sport.