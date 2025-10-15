L'avversario dell'Inter alla ripresa del campionato sarà la Roma di Gasperini, capolista in campionato assieme al Napoli. Il tecnico dei giallorossi attende il rientro dei nazionali, intanto recupera qualche pedina importante.
Roma, Wesley recuperato oggi torna Angelino. Prudenza Bailey, ballottaggio Dybala-Pellegrini
"Wesley corre, Angelino quasi. E Bailey tornerà a piccole dosi. La Roma ieri ha ripreso ad allenarsi a Trigoria, in vista del big match con’Inter, sotto gli occhi di Ranieri e il ds Massara. Gasperini ha potuto contare sui primi giocatori rientrati dalle nazionali tra cui Koné, Tsimikas e Dovbyk. Il tecnico ha riabbracciato pure Wesley, tornato in gruppo dopo aver rinunciato alla convocazione col Brasile per una contusione alla caviglia.
Oggi sarà a disposizione anche Angelino che ieri ha svolto lavoro in palestra per i postumi dell’influenza. Allenamento individuale, invece, per Bailey. La visita di controllo ha dato esito positivo, ma la parola d’ordine è prudenza soprattutto ora che c’è abbondanza sulla trequarti, dove Dybala e Pellegrini si contendono il posto al fianco di Soulè. Bailey è fermo dal 21 agosto per una lesione al retto femorale destro e probabilmente sarà arruolabile nella sfida di EL col Viktoria Plzen del 23 ottobre", scrive La Gazzetta dello Sport.
