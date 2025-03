"Del nuovo stadio si conoscono le linee guida: impianto da oltre 70 mila posti. Per la precisione 71.500, di cui 13 mila tra corporate e hospitality, posti per ricavi annualmente milionari: il tutto sorgerà dove oggi si trovano i parcheggi (alle spalle del settore Ovest) inserito in un contesto urbano riqualificato con il 50% di aree verdi. Nella zona ci saranno dunque 55.000 metri quadrati di aree verdi e 72.000 di parcheggi sotterranei. Nell’area attorno al nuovo stadio sorgeranno anche le sedi dei due club, un albergo, spazi commerciali e parchi per 280.0000 metri. L’obiettivo dei due club è aumentare i ricavi stagionali da stadio fino a 130 milioni. Il progetto della nuova casa delle milanesi non è ancora stato definito ed è possibile che l’incarico vada a Populous, lo studio di architettura statunitense che ha già lavorato per la Cattedrale “svelata” nel 2021. Parallelamente la rifunzionalizzazione dello stadio Meazza dovrebbe prevedere la conservazione di una parte della Curva Sud e della tribuna arancione, quella più vicina all’ex Ippodromo del Trotto. Resterebbe così una specie di anfiteatro che sarebbe utilizzato per altre attività", aggiunge il quotidiano.