Inter e Milan hanno presentato in Comune il Documento di fattibilità da cui emergono importanti dettagli sullo sviluppo dello stadio e di come sarà il nuovo impianto nella zona di San Siro.

"Uno stadio da 71.500 posti, 13mila dei quali destinati a hospitality e corporate (ovvero le situazioni più remunerative), da edificare dove oggi si trovano i parcheggi, alle spalle del settore Ovest, inserito in un contesto urbano riqualificato con il 50% delle aree verdi.

Si stima che le opere accessorie entreranno in funzione tra il 2033 fino al 2035. La demolizione (parziale) di San Siro inizierà ovviamente una volta completato il nuovo impianto, e durerà tre anni. La proposta di acquisto prevede l’impegno a stipulare l’atto di acquisto entro il 31 luglio 2025, anche perché a novembre scatterà il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza (70 anni di età), con tutte le complicazioni del caso.

Milan e Inter stimano i costi complessivi in 1,25 miliardi, di cui 708 milioni per la realizzazione del solo stadio, mentre il prezzo stabilito per l’acquisto dell’intera area dall’Agenzia delle Entrate è di 197 milioni", analizza La Gazzetta dello Sport.