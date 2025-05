TS – Inter, torna Thuram. Favorito Taremi. Il piano dello staff dell’Inter…

" Marcus Thuram è pronto per guidare l’attacco dell’Inter dal 1' contro la Lazio. Il francese, titolare in Champions League nel doppio confronto col Barcellona, ma che in campionato non gioca da oltre un mese, ossia dalla sfida col Cagliari dello scorso 12 aprile". Così il quotidiano TuttoSport parla del giocatore nerazzurro chiamato a segnare e a sparare che l'ex squadra del suo papà riesca a fermare il Napoli.

Il francese dovrebbe essere schierato in coppiaa con Taremi in assenza di Lautaro che cercherà di recuperare per il Como e soprattutto per la finale di Champions contro il PSG. "Il capitano sarà l’unico assente contro i biancocelesti. Mkhitaryan, Frattesi e Pavard - per cui lo staff medico nerazzurro ha preparato un piano che prevede siano al top per la finale Champions - torneranno oggi a lavorare totalmente in gruppo (ieri avevano svolto ancora metà seduta con i compagni, l’altra a livello individuale) e si accomoderanno domani sera in panchina. In pole dunque Bisseck per il ruolo di braccetto sul centro-destra in difesa e Zielinski per quello di mezzala. Quest’oggi rifinitura pomeridiana e poi ritiro", si legge sul giornale.