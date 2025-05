Thuram, in campionato per rifarlo, in Champions per rifarsi

Al massimo finora ne ha segnati 16 in Germania. Ma oggi ne ha fatti 14 in campionato e prima in un campionato ne aveva fatti una volta 13. A inizio stagione ha dovuto compensare alle difficoltà di Lautaro, ma da inizio 2025 ha segnato meno. Un po' per i problemi fisici che non gli hanno permesso di dare il massimo. Si è fatto male in Supercoppa col Milan e una distorsione alla caviglia lo ha costretto ad andare in campo in condizioni precarie. Poi un affaticamento muscolare ed è stato costretto a stare fuori nella settimana terribile dell'Inter quella in cui l'Inter ha perso con Bologna, Milan in Coppa Italia e poi Roma. Ma la squadra nerazzurra è riuscita a rimanere attaccata al campionato. È tutto più difficile col Napoli che resta a più uno, ma bisogna provarci e allora ecco Thuram che potrà portare avanti anche i suoi obiettivi personali. Sarà lui il titolare contro la Lazio. Contro cui ha segnato tre gol in quattro gare. Ha già segnato anche al Como, avversario nell'ultima giornata di questa intricatissima Serie A.