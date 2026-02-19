Pio Esposito ci sta prendendo gusto. Dopo la rete contro la Juventus sabato sera da subentrato, il giovane attaccante dell'Inter si è ripetuto, questa volta da titolare, nell'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, anche se il suo gol non è servito a evitare la sconfitta della squadra di Chivu.
La Stampa definisce il suo impatto devastante e scrive:
"Devastante l’impatto dell’attaccante classe 2005: lo avesse avuto a disposizione, la scorsa stagione, Inzaghi, probabilmente i nerazzurri avrebbero uno scudetto in più".
