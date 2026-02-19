L'analisi del quotidiano torinese all'indomani dalla sconfitta incassata dai nerazzurri a Bodo

19 febbraio 2026

" Non sono certamente più i “salmonari” che avevano strapazzato la Roma nel 2022 (definizione clamorosa di Paolo Di Canio per i calciatori del Bodo): lo provano i 14 gol segnati nelle 8 gare della fase a campionato e i 7 punti conquistati per riuscire a qualificarsi con Borussia Dortmund, Manchester City e Atletico Madrid. Ciò nonostante, quella dell’Inter resta una disfatta". Il quotidiano TuttoSportracconta così ai suoi lettori la sconfitta nerazzurra a Bodo.

La squadra di Chivu dovrà provare a ribaltare a San Siro il 3 a 1, ma non sarà facile. Uscire contro il Bodo - spiega TS - "sarebbe una macchia indelebile nell’annata: perché i vicecampioni d’Europa - al netto del dissesto per le casse societarie - non possono certo uscire addirittura ai playoff di Champions contro una squadra norvegese, 23esima nella prima fase di Champions".

Un anno fa ai play off tutte le italiane sono state eliminate. Mentre l'Inter di Inzaghi è sempre andata avanti almeno fino agli ottavi. "Per consolarsi l’Inter può comunque guardare al giardino di casa: il Milan ha pareggiato con il Como a San Siro e quindi la fuga in campionato assume una consistenza importante grazie ai 7 punti di vantaggio sui rossoneri", conclude il giornale torinese.

