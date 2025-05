"Inzaghi a modo suo ci è già entrato visto che ha eguagliato Herrera con due finali collezionate. Il Mago ne ha fatte 4 con due vinte, ma era un'altra Inter ed erano altri tempi. Quella di Simone è una squadra quasi a costo zero. Togliendo i senatori, Barella, Bastoni e Lautaro pagati 49, 31 e 25 mln da Zhang, quando non aveva limiti di spesa. Il resto dell’undici titolare della semifinale è stato costruito con appena 30 milioni", si legge.

"«L’artefice principale di tutto ciò è Simone Inzaghi», lo applaude al Tg1 il presidente Beppe Marotta. Che è l’altro segreto del successo nerazzurro, visto come il dirigente ha saputo rilanciare il club dopo essere stato scaricato dalla Juve nel settembre 2018. In ogni caso Inzaghi ha saputo trasformare in oro una squadra di parametri zero (erano 4 titolari più i subentrati Taremi, Zielinski e De Vrij) e dal suo arrivo, nell’estate 2021, sono stati solo 4 i giocatori presi investendo più di 25 milioni: Correa, Gosens, Frattesi e Pavard. Ora la situazione cambierà, grazie anche ai 200 milioni di euro incassati in questa Champions tra premi, tv e botteghino. Comunque vada a Monaco, è già un successo", conclude il giornale torinese.