La squadra di Chivu, senza titolarissimi come Lautaro, Thuram e Calhanoglu (90' in panchina) più Dumfries subentrato nel finale, è apparsa scarica

Matteo Pifferi Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 13:46)

La sconfitta nel derby riduce a 7 i punti di vantaggio dell'Inter sul Milan e dopo la partita resta l'amarezza per come abbiano giocato i nerazzurri.

La squadra di Chivu, senza titolarissimi come Lautaro, Thuram e Calhanoglu (90' in panchina) più Dumfries subentrato nel finale, è apparsa scarica e ha creato molto meno del solito. Ecco l'analisi di Libero:

"I Milan domina l'Inter a livello emotivo, prima ancora che tecnico e tattico, e riapre uno spiraglio per lo scudetto. Il risultato è un "piccolo" 1-0 firmato dall'uomo della domenica, Estupinan, che beffa Luis Henrique alle spalle, ma è una grande lezione dei rossoneri ai nerazzurri, più feroci nel costruire il vantaggio, più tranquilli nel gestirlo, più ordinati e lucidi.

Questo derby (che allunga a sette la striscia positiva per i rossoneri) porta al Milan tre punti pesanti in due direzioni: verso la vetta, tenendo vivo il sogno scudetto, perché ora l'Inter (che nel recupero protesta per tocco di mano di Ricci) è lontana "solo" 7 punti a 10 giornate al termine; e verso la Champions che ora, per il Milan, è cosa quasi fatta, visto che Roma e Como sono lontane 9 punti e Juventus 10".