Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro e Taremi e ha solo 3 giocatori da gestire per tutta la gara per il reparto offensivo

Inzaghi ha praticamente scelto la formazione che scenderà in campo questa sera. Complici gli infortuni, scelte quasi obbligate in attacco. Il tecnico farà rifiatare uno dei suoi titolari a centrocampo. Ci sarà Barella, squalificato sabato a Parma.

"Senza Taremi, fuori 20 giorni per pubalgia, e soprattutto senza Lautaro, che tornerà solo a Parma, la sua Inter diventa Thuram-centrica. Accanto a Marcus, questa volta ci sarà il Tucu Correa, ex fedelissimo di Simone che ha lavorato bene durante la sosta e a cui era stata promessa una chance come questa. Qualche complicazione anche in mezzo, dove Nicolò Barella (squalificato in campionato) sarà della partita assieme a Calha", scrive La Gazzetta dello Sport.