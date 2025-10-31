Parla poco, è umile, ma con le sue giocate e il suo modo di fare ha in breve tempo conquistato tutti all'Inter. Compresi i compagni di squadra che, come riporta Il Giorno, dopo il gol alla Fiorentina lo hanno festeggiato a dovere:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Sucic conquista tutti. Il retroscena: “I compagni dopo il gol hanno fatto questo gesto”
news
Inter, Sucic conquista tutti. Il retroscena: “I compagni dopo il gol hanno fatto questo gesto”
Parla poco, è umile, ma con le sue giocate e il suo modo di fare ha in breve tempo conquistato tutti all'Inter. Compresi i compagni di squadra
"(...) Ma ha testa, parla poco, corre molto. Piace a Chivu e ai compagni, che lo hanno riempito di “buffetti“ per festeggiarne il primo acuto in Serie A. Un gol da futuro crack, che ha scomodato paragoni da capogiro. Proprio come quel numero con la suola".
(Fonte: Il Giorno)
© RIPRODUZIONE RISERVATA