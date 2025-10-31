FC Inter 1908
Inter, Sucic conquista tutti. Il retroscena: “I compagni dopo il gol hanno fatto questo gesto”

Parla poco, è umile, ma con le sue giocate e il suo modo di fare ha in breve tempo conquistato tutti all'Inter. Compresi i compagni di squadra
Parla poco, è umile, ma con le sue giocate e il suo modo di fare ha in breve tempo conquistato tutti all'Inter. Compresi i compagni di squadra che, come riporta Il Giorno, dopo il gol alla Fiorentina lo hanno festeggiato a dovere:

"(...) Ma ha testa, parla poco, corre molto. Piace a Chivu e ai compagni, che lo hanno riempito di “buffetti“ per festeggiarne il primo acuto in Serie A. Un gol da futuro crack, che ha scomodato paragoni da capogiro. Proprio come quel numero con la suola".

(Fonte: Il Giorno)

