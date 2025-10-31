FC Inter 1908
Inter, l’inizio di stagione di Calhanoglu è una raccomandata con posta prioritaria spedita a…

Il turco è riuscito nella missione di cancellare rapidamente e totalmente speculazioni, mugugni e diffidenza sul suo conto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Il turco è riuscito nella missione di cancellare rapidamente e totalmente speculazioni, mugugni e diffidenza sul suo conto. Neanche ad Appiano Gentile probabilmente immaginavano potesse farlo in maniera così brillante".

Getty

Così il Corriere dello Sport su Hakan Calhanoglu e sul suo strabiliante inizio di stagione: il centrocampista turco è riuscito incredibilmente a mettersi alle spalle tutte le vicende extra-campo dell'estate e si è ripreso in mano il gioco dell'Inter.

Getty Images

Prosegue il quotidiano: "L’avvio di stagione è una raccomandata spedita con posta prioritaria ai più scettici: l’ex Milan ha ritrovato stimoli e concentrazione, lasciandosi alle spalle la telenovela a più puntate della quale è stato suo malgrado protagonista durante il mercato. Ci è riuscito perché lo ha voluto fortemente".

