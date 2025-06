"Primo allenamento assieme a Barella, più Zielinski, Asllani e Frattesi: aggiungendoci l’eterno Mkhitaryan e Calhanoglu che salterà la prima, ecco finalmente l’intero reparto in mano all’allenatore. Se la mediana in epoca Inzaghi sembrava incisa nella pietra, adesso sembrano aprirsi scorci e possibilità. Sucic è pronto a scattare per avvicinarsi, passo dopo passo, ai titolari. Contro il Monterrey manca il regista, e in questa nuova nascente era non è Asllani l’unica opzione possibile. L’albanese, a cui è interessata la Fiorentina, parte in pole, anche solo per continuità col passato, ma proprio Sucic sgomita per iniziare dal 1’, magari con spostamento di Barella o Micki in mezzo. Saranno decisivi gli ultimi allenamenti, intanto in quello di ieri, aperto ai media per 15’, Petar ha continuato a lasciare sensazioni positive: sa giocare ad alta frequenza, come nell’esercitazione di prima, e usare il fisico. Chivu è pronto a traghettarlo nel futuro, Lautaro a insegnargli l’antico valore della maglia: tutto si lega insieme, come in una foto che è un’opera d’arte", aggiunge Gazzetta.