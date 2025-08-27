"Attenzione, questo è uno spoiler: nelle prossime puntate Petar Sucic e Andy Diouf si prenderanno l’Inter. E sarà un bel vedere, perché è nella terra fertile del centrocampo che Cristian Chivu ha gettato i semi della sua rivoluzione, ed è sempre lì in mezzo che è sbocciata la nuova, bellissima, Inter che ha azzannato il campionato l’altra sera a San Siro contro il Torino: mancava Calhanoglu, ma nessuno se n’è accorto perché a rubare l’occhio sono state la personalità e le giocate di Sucic, dominante come un veterano nonostante fosse all’esordio da titolare in nerazzurro. Frattesi friggeva in panchina, appena recuperato dopo una estate trascorsa a lavorare lontano dal gruppo per i postumi di un intervento per ernia, e così Diouf, l’ultimissimo arrivato, ha rotto il ghiaccio da trequartista: posizione non sua, come ha ammesso lo stesso Chivu a fine partita, ma il ragazzo ha stoffa per cambiare pelle all’occorrenza, come chiede Cristian a tutta l’Inter. E allora avanti così: nella mediana fluida dei nerazzurri c’è e ci sarà sempre più posto per loro", scrive La Gazzetta dello Sport.