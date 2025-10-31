"Pagato 14 milioni più 2 di bonus dalla Dinamo Zagabria, Sucic ha impressionato i compagni e lo staff nerazzurro fin dai primi allenamenti alla Ucla di Los Angeles al Mondiale per club, dopo aver scelto Milano su consiglio di Brozovic, Perisic e Kovacic, il connazionale che forse gli somiglia di più. In corsa c’era anche la Juve, ma una volta entrata in lizza l’Inter, non c’è stata partita. E Sucic ha scelto Milano, grazie anche ai consigli di Fabio Cannavaro che lo ha allenato per un breve periodo a Zagabria. «È ancora un po’ leggero nei contrasti...» ha sottolineato di recente Chivu. Ma la capacità del giocatore di migliorarsi è evidente, agevolata anche dalla sua fame di calcio, saziata da decine di partite viste in tv: sul gol che si è costruito mercoledì, non è certo andato leggero nel tackle su Mandragora".