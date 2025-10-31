Ora lo si può affermare senza timore di essere smentiti: con Petar Sucic, l'Inter ha piazzato un grande colpo di mercato

Marco Macca Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 11:32)

Ora lo si può affermare senza timore di essere smentiti: con Petar Sucic, l'Inter ha piazzato un grande colpo di mercato. Il gol contro la Fiorentina è di quelli che valgono il prezzo del biglietto e che rappresentano una sorta di consacrazione ad alti livelli. Di lui scrive Il Giorno:

"(...) Intuizione invernale di Ausilio con vista sull’estate. Mentre era fermo per un grave infortunio, il ds interista lo ha strappato alla Dinamo Zagabria per 14 milioni, più altri 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla rivendita, prenotandolo in vista del Mondiale per club".

"Se anche Marotta dovesse avere conferma di una sua massima più volte ripetuta (secondo cui la Serie A è ormai un campionato di transizione verso palcoscenici più ricchi) quella percentuale sarà eventualmente calcolata su cifre parecchio alte. Il ragazzo vale già molto più di quanto speso per acquistarlo: transfermarkt.it lo accredita a quota 20 milioni, ma è una stima fortemente al ribasso".

(Fonte: Il Giorno)