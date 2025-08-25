"Tante quindi le domande della vigilia su quelle che sono le individualità. E la luce torna su Sucic, che da mezzala sarebbe chiamato a dare risposte sul futuro di Mkhitaryan: l'Inter può ancora dipendere per tutta una stagione dall'armeno, 37 anni a gennaio? Piotr Zielinski, che resta comunque una delle armi a disposizione, un anno fa fallì nella missione.

Poi, sulle fasce, Federico Dimarco e Denzel Dumfries. L'esterno italiano, reduce da una stagione da alti e bassi, può tornare un faro di continuità? E l'olandese avrà ancora le giuste motivazioni dopo la miglior annata della carriera, e il successivo mancato passaggio al Barcellona?".