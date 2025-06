Il nuovo centrocampista nerazzurro sta riscuotendo sempre più consensi in patria: il popolo interista lo aspetta

C'è grandissima attesa intorno a Petar Sucic: il nuovo centrocampista dell'Inter sta conquistando tutti in Croazia, dove i paragoni con Modric si sprecano, e i tifosi nerazzurri non vedono l'ora di ammirarlo. Il Corriere dello Sport traccia un profilo dell'ormai ex Dinamo Zagabria: "Croazia pazza di Sucic, e all'Inter possono sfregarsi le mani. Il nuovo centrocampista nerazzurro, infatti, si è preso la scena nel 5-1 rifilato alla Repubblica Ceca. Non ha segnato, né confezionato assist, ma è stato lui a dominare a centrocampo. Dalic lo ha piazzato al fianco di Modric in una mediana a due e l'intesa è stata naturale immediata. Anzi, secondo la critica, Sucic viene indicato come il potenziale erede dello stesso Modric".

"Non è semplice catalogare Sucic. Si tratta, infatti, di un centrocampista totale, capace di fare tutto. «Ha potenza, corsa, intelligenza tattica, qualità tecnica, spirito vincente e personalità da leader», dicono appunto in Croazia. E, per di più, non ha nemmeno 22 anni. Significa che, se confermerà le aspettative, potrebbe diventare un punto fermo della squadra nerazzurra per diversi anni.

[...] Ora Sucic sta per cominciare la sua nuova avventura interista. Insieme a Luis Henrique sarà il rinforzo per il Mondiale per club. Ha tutto per prendersi spazio. Le sue caratteristiche, infatti, sono tra le più apprezzate da Chivu, che ama i centrocampisti dotati di corsa, tecnica e fisico, portati quindi agli inserimenti. Probabile che sia anche più fresco rispetto a parecchi compagni. Nel corso della stagione è stato a lungo fermo per un infortunio al piede. Una volta smaltito, ci ha messo davvero poco a ritrovare posto in squadre e condizione, tanto che il suo finale di campionato è stato scoppiettante: 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 giornate".

"Già, ma all'Inter Sucic dove giocherà? Probabilmente come mezzala. Potrebbe toccare a lui dare fiato a Mkhitaryan che giocherà inevitabilmente di meno rispetto alle scorse stagioni. Ma l'armeno potrebbe trasformarsi anche in una sorta di maestro per il giovane croato. Toccherà a lui ascoltare e imparare".