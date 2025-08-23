L'Inter scenderà in campo lunedì sera contro il Torino per l'esordio in Serie A. Chivu dovrà fare a meno di Calhanoglu e Pio Esposito

Andrea Della Sala Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 13:16)

L'Inter scenderà in campo lunedì sera contro il Torino per l'esordio in Serie A. Per il debutto ufficiale, Chivu dovrà fare a meno di Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi squalificati.

"Calha non c’è. Non è andato via dall'Inter, ma è squalificato (così come Pio Esposito) per la prima di campionato di lunedì sera contro il Torino e a Cristian Chivu serve trovare un’alternativa al turco già al debutto stagionale. Se però è vero che per caratteristiche Calhanoglu è un giocatore più unico che raro, è anche vero che l’Inter di quest’anno offre all’allenatore romeno alternative tra cui scegliere. Il candidato più quotato per essere messo lì in mezzo a dettare i tempi della squadra è Petar Sucic", scrive Tuttosport.

"La presenza di Sucic in campo è praticamente una certezza per lunedì sera, considerato anche che il 21enne è uno dei giocatori più in palla visti finora nei test. Se non dovesse essere nel ruolo di regista - che comunque lo vede in pole, ora che è andato via pure Asllani - sarà in quello di mezzala, altra posizione nella quale ha dimostrato tra Mondiale per Club e precampionato di sapersi disimpegnare bene".

"In quel caso, a fare le veci di Calha davanti alla difesa potrebbe andare a piazzarsi Barella, il quale in passato ha peraltro già vestito il ruolo. Anche perché per i tre posti da titolari lì in mezzo al campo, i nomi sono quasi sicuri, salvo stravolgimenti imprevisti: Barella, Sucic e Mkhitaryan, qualcosa di più che semplici favoriti. A proposito di ragionamenti rivolti al passato: un Sucic regista alla Calhanoglu è la soluzione più probabile sempre che Chivu non decida già da subito di passare a un 3-4-2-1, alzando Mkhitaryan in un ruolo da suggeritore dietro alla punta di riferimento. Il tecnico ha ancora a disposizione gli ultimi allenamenti per decidere. Intanto ieri sono tornati in gruppo Carlos Augusto, che andrà in panchina, e Davide Frattesi. Difficile che l’ex Sassuolo sia disponibile già per lunedì (è il primo allenamento che svolge con i compagni), ma la decisione sulla sua presenza verrà comunque presa tra oggi e domani", aggiunge il quotidiano.