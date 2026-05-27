La prossima Supercoppa Italiana si giocherà, con ogni probabilità, in sfida secca tra Inter e Lazio. Mancano ancora, però, due dettagli non da poco: la data e la sede

La prossima Supercoppa Italiana si giocherà, con ogni probabilità, in sfida secca tra Inter e Lazio. Mancano ancora, però, due dettagli non da poco: la data e la sede. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

"L’altro giorno, la Lega ha ufficializzato le date per la prossima stagione. Unico appuntamento a mancare, la Supercoppa. E per un motivo semplice: non ci sono ancora né un orizzonte temporale definitivo né una sede. In linea di massima, il trofeo, che tornerà alla sfida secca - Inter contro Lazio -, si disputerà a dicembre, probabilmente tra il 22 e il 23".