Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Supercoppa Italiana, Inter-Lazio: manca la sede, si gioca a dicembre? Ma c’è un altro scenario
La prossima Supercoppa Italiana si giocherà, con ogni probabilità, in sfida secca tra Inter e Lazio. Mancano ancora, però, due dettagli non da poco: la data e la sede. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:
"L’altro giorno, la Lega ha ufficializzato le date per la prossima stagione. Unico appuntamento a mancare, la Supercoppa. E per un motivo semplice: non ci sono ancora né un orizzonte temporale definitivo né una sede. In linea di massima, il trofeo, che tornerà alla sfida secca - Inter contro Lazio -, si disputerà a dicembre, probabilmente tra il 22 e il 23".
"Si dovesse restare in Italia, però, c’è pure un minimo margine per anticipare il match ad agosto. C’è l’ostacolo però della Coppa Italia, visto che la Lazio entrerà nella competizione già nella prima fase. Nel frattempo, si valutano le offerte provenienti da vari paesi esteri, con il Marocco, e Casablanca in particolare, in prima fila. Ma in corsa ci sarebbero anche altre nazioni africane".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA