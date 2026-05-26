Da oggi, al netto delle riunioni operative e della firma del contratto di Chivu, l’Inter può programmare la stagione. Ecco tutti gli impegni estivi riportato da La Gazzetta dello Sport: "L’appuntamento è per il raduno del 14-15 luglio a Milano, senza i 7-8 giocatori che parteciperanno al Mondiale.

L’Inter svolgerà in Germania, tra il 16 e il 26 luglio, la prima parte della preparazione. Nel Baden-Wurttemberg giocherà un test contro il Karlsruhe, che gioca nella seconda divisione tedesca. Il tempo di qualche ora con le famiglie e la giostra riparte (29 luglio) dall’altra parte del mondo, prima a Hong Kong e poi a Perth, per tre esibizioni di lusso: 1 agosto in Cina contro il Manchester City, 5 agosto e 8 agosto in Australia contro Milan e Juventus".