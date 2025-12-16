FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Supercoppa, il programma dell’Inter: Chivu, novità rispetto a Inzaghi. Scelta la formazione

news

Supercoppa, il programma dell’Inter: Chivu, novità rispetto a Inzaghi. Scelta la formazione

Supercoppa, il programma dell’Inter: Chivu, novità rispetto a Inzaghi. Scelta la formazione - immagine 1
Domani la partenza dei nerazzurri per Riad: le ultime indicazioni sulla squadra che venerdì affronterà il Bologna
Fabio Alampi Redattore 

In casa Inter è ufficialmente partita l'operazione Supercoppa. I nerazzurri, dopo aver riconquistato la vetta della classifica in campionato, puntano a riscattare la delusione della scorsa stagione e a riprendersi il trofeo. La Gazzetta dello Sport illustra il programma scelto da Chivu e dal suo staff:

"Chivu ha adottato una strategia di avvicinamento diversa rispetto al predecessore, Simone Inzaghi, che potrebbe incrociare per caso proprio a Riad visto che l'Al-Hilal, squadra della capitale, sta preparando in questi giorni la partita della Champions League asiatica in programma lunedì prossimo negli Emirati Arabi, contro lo Sharjah. Inzaghi decise di partire con tre giorni d'anticipo rispetto alla semifinale. Chivu invece ha preferito aspettare 24 ore in più, con un allenamento ad Appiano che si svolgerà domattina prima del volo, per consentire ai giocatori di passare un po' di tempo con le famiglie prima di un periodo molto denso di impegni".

LEGGI ANCHE

Barella e Lautaro
Getty Images

La probabile formazione

—  

"Venerdì contro il Bologna tra l'altro vedremo un'Inter abbastanza simile a quella che si fece soffiare la coppa dell'Epifania milanista: sette undicesimi della formazione probabilmente saranno gli stessi, con il recuperato Calhanoglu opzione in più da utilizzare nel secondo tempo o nell'eventuale finale del 22 dicembre. Da Lautaro, capocannoniere del campionato, a Barella, miglior costruttore di occasioni da gol (9) a Genova; da Thuram, che dovrebbe tornare titolare dopo la prevista esclusione di Marassi, a Dimarco, rimasto appositamente a riposo a Marassi".

Leggi anche
Inter, via all’operazione Supercoppa: da Chivu messaggio chiaro, leader carichi
Inter, Dumfries sarà operato? Oggi la decisione definitiva. Sostituto, ipotesi low cost

© RIPRODUZIONE RISERVATA