L'esterno olandese, che non gioca dal 9 novembre, non ha ancora potuto rientrare in gruppo: il punto sulle sue condizioni

Fabio Alampi Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 08:02)

Continuano gli interrogativi sulle condizioni di Denzel Dumfries. L'esterno olandese non gioca ormai dal 9 novembre, e il suo infortunio alla caviglia si è rivelato molto più serio del previsto. L'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport, saprà qualcosa di più oggi: "Operazione o conservazione, questo è il problema. Oggi l'Inter scioglierà l'enigma legato a Denzel Dumfries, fermo da oltre un mese per un misterioso infortunio alla caviglia sinistra. Inizialmente sembrava una banale distorsione, gestibile con qualche giorno di riposo, ma così non era. Il giocatore sente ancora dolore, tanto che la società ha organizzato vari consulti medici con i più referenziati specialisti delle articolazioni. Intanto Dumfries nei giorni scorsi è volato in Olanda per essere visitato da un ortopedico di sua fiducia. In giornata è attesa la decisione definitiva: l'intervento chirurgico diventa questo punto un'ipotesi molto concreta, se non la più probabile".

Lunga assenza — "L'ultima presenza con l'Inter risale al 9 novembre: Dumfries venne sostituito contro la Lazio a inizio ripresa perché aveva detto a Chivu di aver sentito "girare" la caviglia. Partito lo stesso per il ritiro della nazionale olandese, ha svolto qualche allenamento blando per poi fermarsi e rientrare a Milano senza giocare neanche un minuto. Sperava di rendersi disponibile per il derby, invece non si è più visto. Nel corso delle settimane ha alternato il riposo al lavoro in palestra. Ma non appena caricava il peso del corpo sulla caviglia era costretto a fermarsi: c'è un danno piuttosto serio dentro all'articolazione che andrà gestito con una terapia conservativa oppure, come èvemerso nelle ultime ore, richiederà un intervento chirurgico. Non resta chevaspettare la sentenza".

Serve un sostituto — "Nel secondo caso, l'Inter dovrebbe pensare anche a un sostituto nelmercato di gennaio perché Luis Henrique non ha ancora convinto appieno, nonostante cinque partite di fila da titolare, e perché l'unica alternativa diventerebbe Darmian, che ha altre caratteristiche e per di più ha 36 anni e non si è ancora ripreso da un lungo infortunio (andrà in Arabia ma solo per allenarsi con la squadra). I due nomi monitorati da Marotta e Ausilio sono Palestra del Cagliari e Norton-Cuffy del Genoa, esterni destri più veloci del vento. Ma è molto difficile prenderli a metà stagione, soprattutto Palestra che è di proprietà dell'Atalanta. Risolta la questione Dumfries, i dirigenti interisti si metteranno in cerca di un'alternativa a prezzi contenuti".