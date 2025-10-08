Superlega, dialogo aperto con la Uefa: ecco l’obiettivo. Serie A e altre leghe preoccupate

Torna a far parlare la Superlega, ma dopo i dissidi con la Uefa ora l'organizzazione sta cercando di collaborare

Torna a far parlare la Superlega, ma dopo i dissidi con la Uefa ora l'organizzazione sta cercando di collaborare per creare una competizione top. Tremano i campionati.

"Nel 2021 il progetto di Florentino Perez, il rivoluzionario con la Visa Platinum che pianificava la Superlega, la competizione d’élite riservata a pochi eletti, fu soffocato praticamente in culla. Eppure, a distanza di quattro anni, echi lontani della manifestazione esclusiva per top team europei tornano a farsi sentire. Peggio. Dopo stagioni trascorse a colpi di comunicati e sentenze in tribunale ora la A22, ovvero la società che ha base a Madrid e che continua a gestire il piano della Superlega, ha avviato — se non una corresponsione di amorosi sensi — certamente un dialogo aperto e costruttivo con la Uefa", precisa il Corriere della Sera.

"Tramontato il periodo della tensione, ora le parti sembrano essere al lavoro al fine di raggiungere un accordo per una evoluzione del modello della Champions League. Un alleato prezioso in questo percorso di modifica della massima competizione continentale sembra essere l’ECA (da ieri si chiama EFC) che proprio oggi dà il via a Roma alla sua assemblea generale. Guidata dal presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, l’associazione avrebbe in teoria lo scopo di proteggere e promuovere il calcio dei club europei. Conta infatti oltre 750 affiliate (di cui 29 italiane: siamo il Paese maggiormente rappresentato) anche se di fatto sembra perseguire un’agenda di interessi più vicini alle prime venti società del continente. Essendo completamente finanziata dalla Uefa, fatalmente fatica a diventarne completamente indipendente".

"Quale è il motivo di preoccupazione per le società di serie A? Secondo varie fonti, A22 e Uefa si sono incontrate più volte negli ultimi mesi con l’obiettivo di disegnare una Champions dal nuovo format: le attuali 36 squadre sarebbero divise in due fasce da 18 ma le prime otto della fascia con il ranking Uefa più alto si qualificherebbero direttamente agli ottavi. I diritti tv non sarebbero venduti a broadcaster canonici ma la competizione andrebbe in onda su Unify, una piattaforma streaming dedicata che comporterebbe minori costi per gli spettatori e un aumento però degli introiti pubblicitari. La Champions con il restyling, secondo i piani, dovrebbe entrare in vigore dal 2027, ovvero al termine dell’attuale contratto tv stipulato dalla Uefa con i vari partner. Partendo da queste premesse, vengono spontanee un paio di considerazioni. Qualora passasse il nuovo modello, le leghe domestiche subirebbero una sorta di impoverimento (e peraltro diventerebbero anche meno rilevanti); si aprirebbe una forbice di guadagno fra pochi grandi club che partecipano alla Champions rispetto a chi ne è escluso determinando così la distruzione dell’equilibrio competitivo dei campionati. Un’autentica trasformazione.