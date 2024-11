È stata veramente una bella tornata di Cham-pions League per il nostro calcio, tre vittorie e un pareggio più la dimostrazione di una mentalità offensiva che non sempre si riscontra nel nostro atteggiamento, soprattutto nelle partite esterne. L'Inter ha confermato una grande solidità di gruppo che le ha permesso di fare tredici punti in cinque partite, senza subire nemmeno un gol, merito della grande compattezza fra i reparti che Simone Inzaghi chiede e ottiene alla squadra.