Taremi in contatto con Chivu e la squadra. Futuro lontano dall’Inter? Al momento…

In attesa di capire quando potrà lasciare l'Iran, Taremi ha diverse richieste e potrebbe lasciare l'Inter in estate

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 15:16)

Non sono momenti facili per Mehdi Taremi. L'attaccante dell'Inter è ancora in Iran anche se nelle ultime ore ha lasciato Teheran per raggiungere la sua città di origine, Bushehr, per ricongiungersi alla famiglia dopo un viaggio di oltre 1000 km.

"Teste e muscoli dell’Inter sono negli Stati Uniti, ma i cuori vagano tra l’Italia - o i rispettivi Paesi natali dei calciatori nerazzurri - e l’Iran. Il club segue gli aggiornamenti che arrivano da Teheran ed è costantemente in contatto con Mehdi Taremi tramite il team manager Matteo Tagliacarne. Taremi ha parlato con Cristian Chivu e aggiorna i compagni tramite la chat di squadra: in un contesto delicato e in cui il calcio non può certo essere la priorità, sta lavorando per essere fisicamente pronto al momento in cui potrà lasciare il Paese. Le possibilità che raggiunga la squadra negli Stati Uniti restano minime se non nulle. Però Mehdi è al sicuro e sta seguendo la sua Inter", conferma Tuttosport.

In attesa di capire quando potrà lasciare l'Iran, Taremi ha diverse richieste, dal Besiktas alla Premier League, col Nottingham Forest e il Fulham interessati all'ex Porto. "Per l’Inter, considerando che Taremi è arrivato a zero e ha un contratto fino al 2027, la priorità non è l’incasso, ma la possibilità di liberare un posto lì davanti. A parte Ange-Yoan Bonny, che arriverà dal Parma a prescindere, Marotta, Ausilio e Baccin si sono infatti portati da tempo avanti nelle discussioni con il Manchester United per Rasmus Hojlund: a fare spazio al danese (corteggiato anche dal Napoli), però, dovrebbe essere proprio Taremi", chiosa Tuttosport.