Andrea Della Sala Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 09:02)

Dopo il tentativo fatto venerdì per raggiungere l'Inter in Usa, Taremi è rimasto bloccato in Iran. Di ieri la notizia che l'attaccante non potrà raggiungere i suoi compagni di squadra e non parteciperà al Mondiale per Club.

"Chiamate internazionali, contatti con il Ministero degli Esteri e con l’Ambasciata italiana in Iran, poi la decisione condivisa con il povero Mehdi, che ha il cuore in frantumi per la guerra piovuta sulla sua testa, ma anche perché avrebbe voluto giocare sopra ogni cosa e riscattarsi dopo una stagione grigiastra. Non ci sarà Mondiale per club per Mehdi Taremi, bloccato a Teheran sotto le bombe: le speranze sono finite definitivamente ieri nella mattina americana. È diventato quasi nullo, infatti, il margine per poter viaggiare negli Stati Uniti con un conflitto ormai aperto e dai contorni ancora imprevedibili: in questo contesto il calcio passa inevitabilmente in secondo piano. Non solo lo spazio aereo nella capitale iraniana è stato definitivamente chiuso, ma sarebbe estremamente complicato improvvisare un viaggio via terra attraverso la Turchia. Mehdi tiferà a distanza, in una zona di Teheran considerata sicura e lontana dai bombardamenti israeliani, al momento concentrati sui luoghi di ricerca nucleare. Nei contatti tenuti dal club nerazzurro, il primo obiettivo era prima di tutto l’incolumità del centravanti che ha rassicurato anche i compagni a distanza", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Venerdì Taremi aveva pure provato a partire, era arrivato fino all’aeroporto cittadino prima di essere rimandato indietro dalle autorità del posto per ragioni sicurezza e per la contemporanea chiusura anche ai voli civili. In quel momento il giocatore iraniano, 94 presenze e 55 gol con la sua nazionale, sperava ancora di poter partire e, contemporaneamente, anche l’Inter si era mossa per provare una difficile soluzione. Alla fine, ha prevalso la ragione e la prudenza. Il tempo dirà, però, se quella contro il Como sarà stata l’ultima partita di Taremi vestito di nerazzurro visto che la sua situazione sul mercato è comunque fluida. Il club è pronto ad ascoltare offerte, anche perché vorrebbe avere il giusto spazio dietro alla ThuLa, così da piazzare due colpi e non solo per uno. Di certo, la bilancia del centravanti arrivato a zero dal Porto con un bel carico di speranze tradite pende verso il negativo: 43 presenze e appena 3 gol in una stagione, la prestazione coraggiosa nel ritorno contro il Barcellona unico vero lampo", spiega Gazzetta.