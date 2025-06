Niente Mondiale per Club negli Stati Uniti per Mehdi Taremi: lo annuncia La Gazzetta dello Sport! Non potrà neanche tornare in Italia

Alessandro Cosattini Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 19:37)

Niente Mondiale per Club negli Stati Uniti per Mehdi Taremi. C'era grande apprensione già nelle scorse ore, adesso Gazzetta.it ha dato la notizia: non potrà raggiungere la squadra di Cristian Chivu.

"Niente Mondiale per club per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano non raggiungerà la spedizione nerazzurra, né per la prima partita né per le altre. Non solo pesa l’impossibilità di muoversi dal Paese per via aerea (lo spazio dei cieli è chiuso), ma troppo alti sono i rischi di un qualsiasi altro spostamento via terra.

La guerra con Israele è solo iniziata e i contorni sono imprevedibili, in questo contesto il calcio passa in secondo piano. L’Inter nelle ultime 24 ore è stata in stretto contatto con le autorità iraniane in Italia per confortare il giocatore e provare una soluzione che al momento è impossibile, il giocatore si trova a Teheran in un luogo comunque sicuro e al riparo dai bombardamenti", si legge.