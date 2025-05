I due giocatori accomunati da un finale di stagione alla ricerca del riscatto dopo un'annata in cui non hanno reso per quanto ci si aspettava

Taremi e Zielinski devono provare a conquistare l'Inter in questo finale di stagione. "Sbarcati a Milano da free agent, come classici colpi a parametro zero di Marotta e Ausilio, i due calciatori, per differenti motivi, non sono riusciti a ingranare come avrebbero voluto - e dovuto - con la maglia nerazzurra. Ma adesso che finalmente stanno bene a livello fisico, sono pronti a dire la loro, almeno in Serie A". Così TuttoSport sui due calciatori nerazzurri.