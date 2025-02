Momento delicato in casa Juve dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia a opera dell'Empoli. La squadra di Motta non si è mostrata all'altezza e il tecnico nel post partita non le ha mandate a dire. Secondo il Corriere della Sera, però, non ci sarebbe un clima positivo all'interno dello spogliatoio juventino.

Confessioni notturne: «Non lo sopporto, e non sono l’unico», confida un giocatore della Juve a un amico, parlando dei rapporti con Thiago Motta. Che, del resto, dopo la figuraccia con l’Empoli, non era stato meno tranchant: «Dobbiamo capire che dobbiamo meritarci tutti i giorni di stare qui dentro e di non pretendere delle cose senza dare. Abbiamo dimostrato di non poter pretendere niente». Faccende di atteggiamento — «sbagliato» aveva detto l’allenatore — attenzione, comportamenti sul prato, fiducia nel gioco. Rapporti, insomma: «Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina», si sfoga ancora il giocatore. Mica è una questione tecnica, o di stima, se tanti calciatori sono sicuri che Thiago «può diventare un grandissimo tecnico», ma siamo alla grammatica, complicata e delicata, della gestione del gruppo, delle partite, della fascia di capitano anche. Tira aria di tempesta nello spogliatoio, la cosa peggiore.