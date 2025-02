CdS – Tether: 48 mln per il 5% della Juve. Interrogativi su futuro Exor

Questa notizia pone dubbi sull'impegno della Exor con la Juve. La società sta intraprendendo un tentativo di risanamento piuttosto lento e sta coprendo le perdite del club bianconero con aumenti di capitale. "La Juve non è più il giocattolo di famiglia ma l’investimento di una holding, anch’essa quotata, che deve rendere conto anche ai suoi azionisti di minoranza e al mercato. Non sappiamo se Exor veda di buon occhio la salita di un socio come Tether ma la prospettiva di ridurre l’esposizione alla Juve potrebbe risultarle interessante, ancorché non ancora concretizzata", si legge ancora sul Corsport.