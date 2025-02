L'Inter sarà in campo questa sera al Franchi per il recupero con la Fiorentina. Lautaro sicuro del posto, ballottaggio al suo fianco

L'Inter sarà in campo questa sera al Franchi per il recupero con la Fiorentina. Lautaro sicuro del posto, ballottaggio al suo fianco tra Taremi e Thuram. Inzaghi deciderà oggi.

"La ThuLa iniziò così. Proprio contro la Fiorentina un anno e mezzo fa era sbocciata la ThuLa: Marcus e Lautaro segnarono insieme per la prima volta nel 4-0 ai viola a San Siro e la coppia del gol interista decollò. Prima di scegliere definitivamente il partner del Toro per la sfida di stasera, Inzaghi si è dato tempo fino alla rifinitura di questa mattina a Coverciano: Taremi insidia Thuram, ma per Lautaro cambia poco. Da gennaio a oggi ha segnato giocando accanto al gemello Marcus, ma ha fatto lo stesso quando ad affiancarlo è stato l’iraniano. A ruotare sono gli altri, perché il capitano è imprescindibile, ancora una volta questione di numeri e gerarchie", scrive La Gazzetta dello Sport.