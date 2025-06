L'attaccante francese, sceso in campo nella ripresa del match contro il Monterrey, ha accusato un fastidio muscolare

Reduce dal pareggio per 1-1 contro i messicani del Monterrey nella gara inaugurale del Mondiale per Club, l'Inter è subito tornata ad allenarsi in vista del secondo match, che vedrà i nerazzurri di fronte ai giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.