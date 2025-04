"Staff medico, staff tecnico e lo stesso giocatore sono sintonizzati sull’idea del recupero. E lo sono dai giorni scorsi, non certo una volontà accelerata dalla sconfitta con la Roma. Tanto che ieri mattina il francese si è allenato ad Appiano ad alta intensità. Ha sì evitato i cambi di direzione, come logico che sia per un giocatore reduce da un fastidio all’adduttore. Ma Marcus ha spinto sull’acceleratore, secondo programmi. Oggi ad Appiano è segnato in agenda un passo in avanti. Nel senso che Thuram ripeterà l’allenamento di ieri, provando a rientrare parzialmente in gruppo. Ma non è questo il punto. Il francese spingerà con i cambi di direzione. Ed è il passaggio propedeutico al rientro in gruppo definitivo fissato per domani, nell’ultimo allenamento prima della partenza per Barcellona. Tradotto: Thuram sull’aereo con destinazione Barcellona ci sarà. E se non sarà così, è solo perché nelle sedute di oggi o domani saranno sorti dei contrattempi".