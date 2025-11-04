FC Inter 1908
Inter, finalmente Thuram! Kairat, Lazio, derby: come verrà gestito. E con la Nazionale…

Smaltito l'infortunio, Thuram vuole riprendersi il suo posto in attacco nel più breve tempo possibile. Domani sarà convocato
Dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese, Marcus Thuram è pronto a riprendersi il suo posto. Tra il Kairat e la Lazio domenica ricomporrà la coppia d'attacco con Lautaro.

"Un mese e oltre lontano dal campo può bastare, anche perché Marcus Thuram è abituato a ben altri ritmi. La stagione passata, per dire, il francese era rimasto ai box per una quarantina di giorni in tutto, da agosto a maggio. Un mese e oltre lontano dal campo, poi, può tornare utile per pianificare un ritorno in grande stile, e Marcus e l’Inter hanno le idee chiare. Domani il ritorno tra i convocati di Chivu per la sfida al Kairat in Champions, domenica il possibile ritorno in campo da titolare contro la Lazio e poi a tutta per il derby, l’appuntamento degli appuntamenti alla ripresa dalla sosta per le nazionali. Parentesi che l’ultima volta Thuram ha vissuto ad Appiano — a metà ottobre era ancora tempo di terapie — e che stavolta rientrerà nell’ordinaria amministrazione. Se Deschamps chiamerà per gli impegni con Ucraina e Azerbaigian, come pare, Marcus risponderà presente", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il presente che conta, però, si chiama Inter. E il rientro potrà materializzarsi con un atterraggio morbido, grazie all’efficienza dei giovani vice, Bonny e Pio Esposito, che si sono alternati al fianco di Lautaro senza far rimpiangere il 9 titolare. Dai suoi gemellini rampanti, Chivu ha raccolto gol e punti preziosi e lo stesso potrà fare domani sera a San Siro, quando l’Inter andrà a caccia della quarta vittoria su quattro in Champions, contro i kazaki del Kairat. Thuram, che anche ieri si è allenato in gruppo, riannoderà il filo del discorso proprio là dove lo aveva lasciato in sospeso. In coppa, nel 3-0 allo Slavia Praga il 30 settembre scorso, si era dovuto arrendere a una distrazione del bicipite femorale, e sempre in coppa si rimetterà all’opera. Comincerà in panchina, ma non è da escludere uno spezzone per cominciare a mettere minuti sulle gambe, anche se Chivu l’altro giorno a Verona ha chiarito che la strada maestra resta quella della prudenza".

"Se non sarà domani, insomma, sarà domenica, quando nel faccia a faccia con la Lazio l’Inter potrebbe ripresentarsi con la ThuLa dall’inizio. Non era successo nell’ultimo incrocio con i biancocelesti a San Siro, lo scorso 18 maggio — allora era Lautaro l’assente illustre per infortunio — e l’Inter ci aveva rimesso due punti e uno scudetto. Adesso la musica è cambiata, perché le punte segnano, tutte, e perché Thuram è pronto a riprendersi il centro dell’attacco", aggiunge Gazzetta.

