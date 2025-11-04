Smaltito l'infortunio, Thuram vuole riprendersi il suo posto in attacco nel più breve tempo possibile. Domani sarà convocato

Andrea Della Sala Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 08:08)

Dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese, Marcus Thuram è pronto a riprendersi il suo posto. Tra il Kairat e la Lazio domenica ricomporrà la coppia d'attacco con Lautaro.

"Un mese e oltre lontano dal campo può bastare, anche perché Marcus Thuram è abituato a ben altri ritmi. La stagione passata, per dire, il francese era rimasto ai box per una quarantina di giorni in tutto, da agosto a maggio. Un mese e oltre lontano dal campo, poi, può tornare utile per pianificare un ritorno in grande stile, e Marcus e l’Inter hanno le idee chiare. Domani il ritorno tra i convocati di Chivu per la sfida al Kairat in Champions, domenica il possibile ritorno in campo da titolare contro la Lazio e poi a tutta per il derby, l’appuntamento degli appuntamenti alla ripresa dalla sosta per le nazionali. Parentesi che l’ultima volta Thuram ha vissuto ad Appiano — a metà ottobre era ancora tempo di terapie — e che stavolta rientrerà nell’ordinaria amministrazione. Se Deschamps chiamerà per gli impegni con Ucraina e Azerbaigian, come pare, Marcus risponderà presente", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il presente che conta, però, si chiama Inter. E il rientro potrà materializzarsi con un atterraggio morbido, grazie all’efficienza dei giovani vice, Bonny e Pio Esposito, che si sono alternati al fianco di Lautaro senza far rimpiangere il 9 titolare. Dai suoi gemellini rampanti, Chivu ha raccolto gol e punti preziosi e lo stesso potrà fare domani sera a San Siro, quando l’Inter andrà a caccia della quarta vittoria su quattro in Champions, contro i kazaki del Kairat. Thuram, che anche ieri si è allenato in gruppo, riannoderà il filo del discorso proprio là dove lo aveva lasciato in sospeso. In coppa, nel 3-0 allo Slavia Praga il 30 settembre scorso, si era dovuto arrendere a una distrazione del bicipite femorale, e sempre in coppa si rimetterà all’opera. Comincerà in panchina, ma non è da escludere uno spezzone per cominciare a mettere minuti sulle gambe, anche se Chivu l’altro giorno a Verona ha chiarito che la strada maestra resta quella della prudenza".

"Se non sarà domani, insomma, sarà domenica, quando nel faccia a faccia con la Lazio l’Inter potrebbe ripresentarsi con la ThuLa dall’inizio. Non era successo nell’ultimo incrocio con i biancocelesti a San Siro, lo scorso 18 maggio — allora era Lautaro l’assente illustre per infortunio — e l’Inter ci aveva rimesso due punti e uno scudetto. Adesso la musica è cambiata, perché le punte segnano, tutte, e perché Thuram è pronto a riprendersi il centro dell’attacco", aggiunge Gazzetta.