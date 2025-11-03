Dopo essere rientrato in gruppo, Thuram per prudenza ha saltato la sfida con il Verona ma dovrebbe rientrare contro il Kairat in Champions.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Inter, riecco Thuram. L’attaccante ha recuperato, è pronto al rientro: “Salvo sorprese…”
news
Inter, riecco Thuram. L’attaccante ha recuperato, è pronto al rientro: “Salvo sorprese…”
Dopo essere rientrato in gruppo, per prudenza ha saltato la sfida con il Verona ma dovrebbe rientrare contro il Kairat in Champions
Queste le ultime secondo La Gazzetta dello Sport: "A Verona non era ancora in panchina, ma solo per prudenza: Marcus Thuram ha infatti recuperato dal problema muscolare che lo aveva fermato durante la gara di Champions contro lo Slavia il 30 settembre scorso, e proprio in Champions dovrebbe rientrare. Salvo sorprese, Chivu lo convocherà per la sfida di mercoledì al Kairat".
© RIPRODUZIONE RISERVATA