Queste le ultime secondo La Gazzetta dello Sport: "A Verona non era ancora in panchina, ma solo per prudenza: Marcus Thuram ha infatti recuperato dal problema muscolare che lo aveva fermato durante la gara di Champions contro lo Slavia il 30 settembre scorso, e proprio in Champions dovrebbe rientrare. Salvo sorprese, Chivu lo convocherà per la sfida di mercoledì al Kairat".