L'attaccante francese è pronto a ritornare dal primo minuto dopo un mese e mezzo e i due spezzoni con Kairat e Lazio

Alessandro De Felice Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 08:02)

Una settimana a Inter-Milan. Tra sette giorni andrà in scena il Derbty della Madonnina, appuntamento attesissimo nel capoluogo meneghino.

In vista della sfida contro i rossoneri, Cristian Chivu potrà contare nuovamente anche su Marcus Thuram, pronto a riprendersi il posto da titolare accanto a Lautaro Martinez.

“Da un anno all’altro, la gestione ad Appiano è cambiata nel profondo: le differenze si vedono anche nel modo in cui si governano il recupero da un guaio muscolare più dispettoso del previsto” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Dall’infortunio alla coscia accusato il 30 settembre contro lo Slavia Praga, il francese ha seguito un piano preciso, in accordo tra staff tecnico e medico, per ridurre al massimo il rischio di ricadute e rivedere il campo a dosi minime.

Thuram è tornato in campo contro il Kairat Almaty proprio in Champions League, prima di giocare un altro spezzone contro la Lazio in campionato.

La mancata convocazione della Francia del CT Deschamps ha completato l’opera, con Thuram che si appresta a tornare titolare dal 1’ nel derby contro il Milan.

“Lo accende ben più di quella contro la Juventus, in cui ricordi e affetti finiscono sempre per mescolarsi pericolosamente: la presenza del fratello Khephren in campo, e la vista severa del padre bianconero dall’alto, hanno un certo peso. A San Siro, nella prossima sfida contro la squadra di Allegri, non ci sarà invece alcun cuore diviso: la famiglia Thuram qui pende soltanto da una parte”.

Per Thuram e Lautaro ci sono richieste precise da parte di Chivu, come rivela La Rosea:

“Il tecnico romeno vuole dalle punte che iniziano la gara un atteggiamento famelico, li immagina come un piccolo branco di lupi dedicati al pressing alto. È uno stile più funzionale al nuovo gioco verticale della sua Inter. Insomma, il rientrante Marcus diventerà una doppia arma per colpire il Milan: un bomber che fa gol, ma anche una fionda che prova a sfiancare gli avversari senza farli ragionare. Il preciso mandato è provare a frustare con scatti mirati il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic”.

Finora il francese ha segnato due gol nei 5 derby contro il Milan, uno il 16 settembre 2023 e l’altro nel partita Scudetto del 22 aprile 2024.