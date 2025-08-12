Thuram, nuovo ruolo ma non solo. “2025 deludente. E dopo l’arrivo di Bonny…”

"Due stagioni dopo, Thuram è chiamato a reinventarsi di nuovo", conferma Tuttosport in merito al cambio modulo voluto da Chivu

Matteo Pifferi Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 13:46)

L'Inter di Chivu quest'anno spazierà tra il 3-5-2 classico al 3-4-2-1 più innovativo. A cambiare ruolo e compiti, tra gli altri, sarà anche Marcus Thuram.

"Due stagioni dopo, Thuram è chiamato a reinventarsi di nuovo. Non necessariamente in pianta stabile: il 3-5-2 rimarrà il modulo di partenza dell’Inter anche con il tecnico romeno in panchina, ma la sensazione è che presto o tardi arriverà la virata definitiva al 3-4-2-1. Uno schieramento nel quale il Tikus del passato sarebbe stato come il cacio sui maccheroni. Oggi, dopo aver lavorato per assimilare le movenze e regalare il rendimento di un numero nove, gli toccherà tornare in corsia, almeno qualche volta: che fosse il suo principale desiderio, questo è tutto da vedere.

Sta di fatto che potrebbe essere necessario: arretrare Lautaro non ha mai portato grandissimi risultati a chi ci ha provato in passato, e Pio Esposito - nonostante la giovane età e un curriculum non paragonabile - da unica punta avrà il suo spazio anche per la fiducia che lo stesso Chivu ripone in lui. Che sia proprio Thuram a doversi defilare, sacrificando qualche metro sia in profondità che in larghezza, lo dice inoltre il suo 2025", commenta Tuttosport.

Thuram ha segnato solo 2 gol in campionato nel 2025 dopo i 12 nella prima parte di stagione fino a dicembre 2024. Il francese ha timbrato il cartellino anche in Champions, contro Feyenoord e Barcellona ma finora in carriera non ha mai segnato 20 gol in una stagione.

"Thuram, finora inamovibile non soltanto per la deludente concorrenza (dicasi Taremi & co), ma anche perché il solo attaccante a creare la superiorità numerica con i suoi strappi, è chiamato a difendere il suo status in una squadra che ha già accolto uno come Ange-Yoan Bonny. Francesi e con Parma nel passato, recente o lontano a seconda dei casi, i due condividono anche ruolo e alcune caratteristiche; in questi primi squarci di calcio estivo, il nuovo innesto ha fatto vedere cose molto interessanti e conosce già le richieste dell’allenatore.

La rosa, peraltro, cambierà ancora, melodrammi di mercato permettendo, proprio con l’obiettivo di rendere Thuram meno unico al suo interno. A meno di offerte last minute, comunque non da escludere del tutto e in caso forse nemmeno così sgradite in viale della Liberazione - ma servirebbero cifre vicine agli 85 milioni della clausola ormai scaduta -, Marcus è chiamato alla svolta. Per tenersi il posto, non più solo per quella consacrazione appena sfiorata la scorsa stagione", la chiosa di Tuttosport.