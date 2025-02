"Per questo, sul breve, la caviglia ancora dolorante di Thuram verrà gestita dallo staff medico con l’obiettivo di esserci a Napoli, anche a costo di prendersi un turno di riposo contro il Genoa senza neanche andare in panchina. Il francese è stato rimesso in piedi un po’ troppo in fretta per il derby d’Italia e, quando è stato chiamato per entrare nel secondo tempo, si è visto tutta la fatica sul volto e nei movimenti: ha giocato su una gamba sola e così pure lui ha partecipato al naufragio dello Stadium. In generale, il periodo non è dei migliori e basterebbero i numeri a certificarlo: Marcus ha segnato 13 gol nelle prime 21 stagionali, tra campionato e coppe, poi nelle successive 12 da Natale al derby d’Italia si è inabissato con una sola marcatura. È vero che nello stesso periodo ha dato segni di risveglio Lautaro, ma Inzaghi ha bisogno della coppia con Thuram in versione fine 2024", aggiunge il quotidiano.