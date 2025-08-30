FC Inter 1908
Thuram manda segnali: non facile toglierli il posto. Calha? Con Sucic e Diouf dovrà sgomitare

Contro l'Udinese Chivu si affiderà ancora alla ThuLa, ma poi ci sarà spazio anche per Bonny ed Esposito. In mezzo torna il regista turco
Andrea Della Sala Redattore 

Contro l'Udinese Chivu si affiderà ancora alla ThuLa, ma poi ci sarà spazio anche per Bonny ed Esposito. In mezzo torna Calhanoglu, ma gli arrivi di Diouf e soprattutto Sucic non lo rendono così intoccabile come nell'era Inzaghi.

"La leadership di Lautaro non è in discussione, mentre con una doppietta il vero Marcus ha subito lanciato un messaggio al connazionale Bonny e a Pio: non sarà facile defenestrarlo. Anche Calha dovrà sgomitare per conservare la vecchia centralità, visto che nel reparto è arrivato l’uragano Petar Sucic e pure l’ultimo arrivato Andy Diouf cercherà crescente spazio. Insomma, ci sono nuovi equilibri da trovare rispetto al passato, anche perché un nuovo generale siede in panchina: è stato Chivu per primo a trasformare una potenziale frattura in un’occasione di crescita, a chiedere un accordo vero per il bene dell’Inter. La filosofia del romeno è antica e chiara - nessun singolo sarà mai più grande della squadra —, ma allo stesso modo il tecnico è fresco di pratica da calciatore: sa come gestire le personalità forti, smussare gli angoli e incanalarne l’orgoglio. Con quei tre è servito parecchio impegno, ma il risultato sembrerebbe raggiunto", si legge su La Gazzetta dello Sport.

