Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha parlato della lotta scudetto. Attualmente il giornalista vede il Napoli leggermente favorito su Inter e Atalanta. "Il Napoli continua su una media scudetto, l'Inter è lì, non mi ha particolarmente esaltato la sua stagione anche per colpa degli infortuni, ma è un'Inter che ha sempre dato l'impressione di pensare alla partita successiva, con tanti cambi e poco gioco spettacolare. Ma l'Inter, con tutti gli impegni e infortuni ha già fatto molto. Bisogna dire bravo a Inzaghi, per rimanere lì in testa ed essere in corsa su tre fronti".