Sale l'attesa in vista della finale: il popolo nerazzurro si sta muovendo su più fronti per sostenere i propri beniamini

Manca poco più di una settimana alla finale di Champions League: Inter e Paris Saint-Germain si contenderanno il trofeo sotto il cielo di Monaco, e i rispettivi tifosi sono pronti a "invadere" la Baviera. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il maxischermo che verrà installato al Meazza è quello che sabato 31 maggio trasmetterà la finale di Champions tra Inter e Psg a Monaco di Baviera, come ha stabilito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Milano e i milanesi di fede nerazzurra sono già lì con la testa e con il cuore, e incittà ci si organizza di conseguenza: il chiodo fisso si chiama Champions".

"Le richieste complessive di biglietti per la finale di Monaco sono state più di 300mila, cinque volte la capienza dell'Allianz Arena, che arriva a ospitare 64.500 spettatori. Di quei 64.500 posti, a Inter e Psg spettano 18mila tagliandi. [...] Quel che è certo è che, biglietto o meno, i tifosi nerazzurri si preparano a invadere la capitale della Baviera, pronti a raggiungerla con tutti i mezzi possibili (auto compresa ovviamente, visto che il viaggio è sostenibile). Del resto era andata così due anni fa a Istanbul, quando gli interisti si presentarono in 25mila a fronte di circa 19.700 biglietti disponibili, e quindici anni fa a Madrid, quando dall'Italia arrivarono in 30mila per spingere Zanetti e compagnia verso il Triplete".