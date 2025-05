A centrocampo panchina sia per Barella che per Mkhitaryan: tocca a Calhanoglu e Asllani in cabina di regia. Lautaro torna a disposizione e parte inizialmente fuori, come Thuram: pronti Correa e Zalewski alle spalle di Taremi nel 3-4-2-1 provato da Inzaghi. Come nella vittoria ottenuta in trasferta a Torino.