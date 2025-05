Inter, la marea nerazzurra ha invaso Monaco. Allarme ordine pubblico: gruppi violenti in città

Saranno 18mila dentro all'Allianz Arena per la finale e altrettanti fuori per le vie della città. Tema ordine pubblico da monitorare

Saranno 18mila i tifosi dell'Inter dentro all'Allianz Arena per la finale e altrettanti fuori per le vie della città. Tema ordine pubblico da monitorare.

"La marea nerazzurra ha invaso Monaco. Un insieme di volti di tutte le età: famiglie, bambini, adolescenti, coppie, gruppi di amici. C’è chi è partito ieri, chi partirà stamattina, chi è arrivato senza biglietto - più di ventimila persone -, chi ha passato il pomeriggio al parco olimpico, sotto il sole, con due parole scritte a penna su un cartello: «Cerco biglietti». Esauriti da giorni: in 18mila saranno all’Allianz, gli altri la vedranno tra le dozzine di maxischemi allestiti in tutta la città. Il Kennedy’s a Sendlinger Tor, il Ned Kelly’s a Frauenplatz, il Bamboleo, sulla Tegernseer Landstrasse o il Treffpunkt sulla Schleisheimerstrasse. L’Inter Club di Monaco invece ha addirittura affittato un centro congressi da 600 posti: tutto esaurito. La fan zone di Odeonsplatz, oasi per i tifosi dell’Inter, sarà aperta dalle 11 alle 16. Saranno presenti alcune icone nerazzurre come Vieri, Pandev, Julio Cesar, Cordoba e Galante. L’Inter alloggia da venerdì in zona Schwabinger Tor", racconta La Gazzetta dello Sport.