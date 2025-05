L'Inter di Inzaghi, nonostane una formazione totalmente inedita e sotto un diluvio torrenziale, batte il Torino grazie al gol di Zalewski e al rigore di Asllani e si porta a un solo punto di distacco dal Napoli, fermato in casa dal Genoa. Così scrive La Stampa: "Senza correre rischi e tenendo a riposo nove titolari su undici del 4-3 sul Barcellona - con Lautaro, Frattesi, Pavard e Mkhitaryan rimasti direttamente a riposare a Milano – l'Inter si è presa tre punti facili e nel ritorno verso casa ha esultato per la frenata del Napoli.

I giochi scudetto si sono riaperti all'improvviso, con un solo punto di differenza a 180 minuti dalla fine: un duello infinito e bellissimo, dove il Toro ha recitato la parte della Svizzera. Dopo aver perso 2-0 a Napoli, ha offerto il bis contro l'Inter. Rispetto alla partita del Maradona di due settimane fa, però, i granata almeno sono stati più in partita e anche più pericolosi. Bastava poco dopo non aver tirato in porta contro la squadra di Conte: ieri, invece, hanno sfiorato il pareggio con Adams a fine primo tempo e Vlasic nella ripresa è stato un fastidio costante per i nerazzurri, mentre proprio all'ultimo secondo è stata annullato la rete in rovesciata (!) di Masina".