FC Inter 1908
GdS: “Inter brava a non commettere questo errore. Forse ha trovato il giocatore che le mancava”

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dell'Inter ieri a San Siro contro la Fiorentina e sottolinea i meriti dei nerazzurri
La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dell'Inter ieri a San Siro contro la Fiorentina e sottolinea i meriti dei nerazzurri nell'aver continuato a spingere dopo il gol del vantaggio firmato Calhanoglu. Scrive la rosea:

"Sull’1-0 l’Inter è stata brava a non commettere l’errore di arretrare e rifiatare, è andata a caccia del 2-0 con identica furia, e Sucic ha conquistato San Siro con il gioco di prestigio di cui si è detto".

"Forse l’Inter ha trovato il giocatore che le mancava, quello capace di risolvere ogni stallo con un colpo di classe, l’uomo che salta l’uomo, il tipo talentuoso che, lo abbiamo scritto tante volte, non c’era nell’Inter inzaghiana".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

