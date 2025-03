Oggi l’Inter non poteva essere in una condizione migliore di quella attuale. Certamente non nelle due coppe, ma con ogni probabilità neppure in campionato: sì, nella corsa con il Napoli (e l’Atalanta) sono stati lasciati alcuni punti per strada, ma trattasi di un inevitabile dazio pagato all’idea di inseguire tutto, senza mettere nulla in secondo piano, come invece accaduto lo scorso anno correndo verso la seconda stella. Il risultato si vedrà alla fine, ma intanto è giusto dare un’occhiata a chi è nelle stesse condizioni dell’Inter. Solo altre tre squadre, tra i campionati top d’Europa, possono puntare al Triplete come l’Inter: le due di Madrid, Real e Atletico che peraltro si affrontano in questi ottavi di finale, e il Barcellona. Già questo dato dà la dimensione del momento che sta vivendo l’Inter.