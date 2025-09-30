Il focus del quotidiano in edicola stamattina a proposito della stoccata riservata dall'esterno nerazzurro al suo ex allenatore

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 12:16)

L'uscita di Dimarco nei confronti di Inzaghi ha catturato l'attenzione alla vigilia di Inter-Slavia Praga. Anche perché inattesa e ribadita in due occasioni. Nessun equivoco, dunque: il laterale nerazzurro aveva un messaggio da destinare al suo ex allenatore. Sul tema interviene anche TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti nel focus del quotidiano:

"Voleva dirlo. Tant’è che quando gli è stato chiesto di chiarire una sua dichiarazione di pochi minuti prima a Sky, Federico Dimarco non ha fatto retromarcia. Voleva togliersi il classico sassolino nella scarpa. Sorprendente, però, il destinatario della sua accusa, quel Simone Inzaghi che nell’estate 2021 lo volle tenere con sé in organico e che ne ha fatto dal '22-23 il titolare sulla corsia sinistra dopo l'addio di Perisic. Quattro stagioni di idillio, tant'è che il 3 giugno, quando Inzaghi è volato direzione Al-Hilal, Dimarco sui social lo ha saluto calorosamente, definendolo fratello maggiore e ricevendo fra i commenti un cuore da parte della moglie del tecnico. Invece ieri Dimarco ha tuonato.

Un fulmine a ciel sereno il richiamo a Inzaghi e alla sua gestione, per altro non isolata, visto che anche Spalletti prima e Gattuso poi nelle ultime dieci presenze in azzurro di Dimarco non lo hanno mai lasciato in campo per 90 minuti. Quando però è stato chiesto in conferenza a Dimarco se il concetto passato dalle sue precedenti dichiarazioni fosse stato compreso nel modo giusto, il mancino ha rincarato la dose. Insomma, un attacco, magari non studiato a tavolino, ma poi confermato nelle risposte, del tutto inaspettato".