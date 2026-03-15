L'esterno che finora ha tirato la carretta ha bisogno di respirare. In attacco manca Lautaro e si sente: il francese pizzicato da San Siro, Bonny "lascia a desiderare per atteggiamento": le pagelle del giornale

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 14:52)

Parla di un'Inter che ha perso sicurezza nel derby il Corriere dello Sport nelle pagelle. Con un 5.5 dato a Chivu si legge: "Perplessità per alcuni cambi. Ma l’Inter era appesantita già nel primo tempo. Il derby ha tolto sicurezza". Tra i cambi anche quello di Barella che prende 6: "Puntuale l’appoggio per Pio, ma la frenesia continua a giocargli brutti scherzi. Meglio nella ripresa e forse sarebbe servito in campo nel finale" come Dimarco che lancia ormai segnali di stanchezza dopo essere stato il migliore in campo per tante partite.

I migliori in campo sono Zielinski ì, 6.5 per lui: "Sempre calibrato e lucido in mezzo al campo. Regge il timone nel primo tempo, trovando meno collaborazione nel secondo tempo" e Carlos Augusto che si merita un 7: "Il più attento e il più preciso in difesa. Nella ripresa salva diverse situazioni complicate".

Il peggiore in campo è Thuram: 4.5 per lui. "Partecipa al vantaggio, ma ha sulla coscienza il mancato raddoppio, tutto solo davanti a Carnesecchi. Errore pesantissimo. San Siro manifesta più volte la sua insoddisfazione". Chivu però toglie Esposito che aveva segnato il gol del vantaggio (6.5, "Diagonale non irresistibile, ma vincente, grazie a Carnesecchi. Visto Bonny, sarebbe stato meglio tenerlo in campo"). Entra Bonny, 5.5 per lui: "È proprio il suo atteggiamento a lasciar desiderare".

(Fonte: Corriere dello Sport)