TS – Inter, Chivu ora può sanare una ferita nerazzurra che ancora sanguina

Ci sono tanti risvolti positivi dopo la vittoria ottenuta dall'Inter in casa del Genoa ieri pomeriggio. Uno in particolare lo sottolinea TuttoSport di questa mattina. Ed è legato alla classifica che consolida un momento positivo per la squadra nerazzurra:
Il focus dal quotidiano dopo la soddisfazione ottenuta ieri dai nerazzurri a Marassi che può aiutare verso la prossima missione
"Ultimo, ma non di certo secondario, risvolto nella vittoria di Genova, il fatto di aver rimesso tutti i fattori a posto proprio alla vigilia della missione Supercoppa (mercoledì la partenza per l’Arabia). Viaggio, anche in questo caso, catartico: Chivu ha la possibilità di cancellare il ricordo di quel sigaro fumato da Sergio Conceiçao dopo aver vinto un derby che il Milan perdeva 2-0. Una ferita che sanguina ancora a latitudini nerazzurre".
